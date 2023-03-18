Глава государства рассказал о новых санкциях СНБО. Под ограничения попали более 400 человек и компаний.

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Президент рассказал о новых санкциях

По словам Зеленского, большинство из компаний, на которые СНБО наложил санкции – российские.

Это ВПК государства-террориста. Но это иранские и сирийские лица, те, кто помогает террору. Каждый такой санкционный шаг мы тщательно прорабатываем. Украинские санкции – это часть глобального давления на Россию,

– заявил президент.

Он добавил, что все, кто производит оружие для террора против Украины, помогает России разжигать агрессию, в частности снабжая "Шахидами", поддерживает российское разрушение международного права, могут быть только маргиналами для мира.

"Теми, кого в конце концов привлекут к ответственности за все, что они делают против наших людей, против людей в целом, против международного права. И это, кстати, будет касаться не только террора против украинцев, не только попыток аннексии нашей земли, начиная еще из Крыма, но и других агрессий России против международного порядка, против нормальной, мирной человеческой жизни. В частности, и на территории Сирии", – подчеркнул глава государства.

По его словам, народ Сирии не получил должной международной защиты, и это дало ощущение безнаказанности Кремлю и его сообщникам. Российские бомбы разрушали сирийские города так же, как украинские.

"Именно в этой безнаказанности – значительная часть нынешней агрессивности Кремля. Когда украинский народ защитит себя, когда на нашей земле будет восстановлена сила Устава ООН, сила справедливости, это даст гарантии мира и для многих других частей мира. Вот для чего работает наша глобальная коалиция, антивоенная коалиция", – отметил Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Ряд стран готовят очередные пакеты помощи

Президент отметил, что эта неделя принесла хорошие вооруженные результаты для противостояния Украины российской агрессии, в частности:

Состоялось очередное заседание "Рамштайна".

Есть новые оборонные пакеты от друзей нашего государства – Канады, Германии, Франции, Дании, Эстонии. Они касаются боеприпасов и амуниций, танков и артиллерии.

Есть очень нужное решение по "Арчерам". Президент поблагодарил Швецию.

Решения о МиГах от Словакии.

Продолжают сильно помогать Польша, Литва, Великобритания, Европейский Союз, Соединенные Штаты и многие другие.

Спасибо всем нашим партнерам! Состоялся разговор между Украиной и США в расширенном оборонном формате. Со стороны Украины были министр обороны, Главком, командующие оперативными направлениями – это генералы Сырский и Тарнавский, командующий Воздушными силами, руководитель Офиса. Я присоединился к этому разговору,

– заметил Зеленский.

По его словам, цель очевидна – это усиление украинских воинов, новые решения для того, чтобы Украина была способна проводить активные действия и защищаться от российского террора, восстанавливать реальную безопасность.

"Эти решения будут. Есть только один субъект, который разрушает жизнь - это Россия. Есть только один способ защитить жизнь - надо выгнать российскую армию с украинской земли. И мы это сделаем", – подчеркнул глава государства.

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Зеленский поблагодарил украинских военных