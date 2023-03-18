Глава держави розповів про нові санкції РНБО. Під обмеження потрапили більш ніж 400 осіб та компаній.

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Президент розповів про нові санкції

За словами Зеленського, більшість із компаній, на які РНБО наклала санкції – російські.

Це ВПК держави-терориста. Але також це іранські та сирійські особи, ті, хто допомагає терору. Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію,

– заявив президент.

Він додав, що всі, хто виробляє зброю для терору проти України, допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахіди", підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу.

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