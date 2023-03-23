Ужасный обстрел Берислива, представительство МКС в Украине: главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский вечером 23 марта традиционно обратился к украинцам. Президент заявил, что его день был посвящен в первую очередь Херсонской области.

Украинский лидер рассказал, что вернулся из Херсонской области. Там Зеленский обсудил ситуацию с безопасностью. В частности, ответы Украины на вражеские обстрелы Херсона и контрбатарейную борьбу, сообщает 24 Канал.

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Президент сообщил, что 23 марта российские оккупанты снова ударили по области. Пострадал Берислав. Захватчики ударили по местной администрации, по домам, по историческому музею.

Зеленский добавил, что Россия – совершенно безумное государство, государство-террорист. Украина его обезвредит.

Президент рассказал, что в Херсоне провел совещание со всеми отвечающими за область. В частности, за ее оборону и социальную ситуацию.

Российские оккупанты на свободной Херсонщине почти полностью разрушили более 50 сел. В некоторых селах разбиты более 90% построек. В то же время, даже в такие села местные жители возвращаются. Жизнь побеждает.