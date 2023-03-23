Український лідер розповів, що повернувся з Херсонської області. Там Зеленський обговорив безпекову ситуацію. Зокрема, відповіді України на ворожі обстріли Херсонщини та контрбатарейну боротьбу, інформує 24 Канал.

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Президент повідомив, що 23 березня російські окупанти знову вдарили по області. Постраждав Берислав. Загарбники вдарили по місцевій адміністрації, по будинках, по історичному музею.

Зеленський додав, що Росія – абсолютно позбавлена розуму держава, держава-терорист. Україна її знешкодить.

Президент розповів, що у Херсоні провів нараду з усіма, хто відповідає за область. Зокрема, за її оборону та соціальну ситуацію.

Російські окупанти на вільній Херсонщині майже повністю зруйнували понад 50 сіл. У деяких селах розбиті понад 90% будівель. Водночас навіть у такі села місцеві жителі повертаються. Життя перемагає.