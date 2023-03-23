Про це заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до учасників засідання Європейської ради.

До теми Вдячний, але потребуємо сучасніших літаків, – Зеленський про МіГи для України

Він зауважив, що записує звернення у поїзді, оскільки використовує кожну можливість, щоб підтримати дух наших людей, наблизити час, коли зможемо гнати з України російських воєнних злочинців.

"Не дай боже нікому цього побачити у своїй країні"

Не дай боже нікому у світі бачити свої міста спорожнілими через загрозу терористичних ударів – як Краматорськ чи десятки інших міст Донбасу; зі зруйнованими будинками – зруйнованими російською артилерією; із фанерою замість скла у вікнах там, де люди все ж намагаються жити,

– наголосив президент.

Володимир Зеленський подякував партнерам за підтримку, але риторично запитав, чи не відчувають вони, що нових успіхів усе менше, ніж нових затягувань у спільних діях?

5 ключових небезпек

Президент зазначив, що на жаль, це так і це віддаляє Україну і Євросоюз від досягнення миру. Відтак, він навів п'ять основних прикладів затягування:

Перше. Попри те, що кожна година на полі бою має значення, затягування із постачанням далекобійних ракет для України вже значне. І це не дає нам змоги відкинути позиції російських терористів, зокрема, від Херсона, від Запоріжжя та інших наших міст, які постійно обстрілюються російськими далекобійними ракетами.

Лише вчора й лише в Запоріжжі ракети російських терористів влучили по звичайних багатоповерхівках. Десятки сімей залишилися без дому, багато поранених, є загиблі... Звичайні люди! Мої співчуття всім рідним і близьким тих, чиї життя забрав російський терор!

Не можна затягувати передачу нашим воїнам зброї, яка може захистити українців від терору. Постійного російського терору.

Другий приклад. Я вдячний Польщі та вдячний Словаччині за ухвалені рішення щодо МіГів для України. Це вагомо посилить захист нашого неба. Але ми потребуємо сучасніших літаків, і саме про них ми з вами говорили. Хіба є раціональна мотивація у затягуванні щодо сучасніших літаків?

Згадайте, скільки російського залякування було, коли йшлося про передачу "Леопардів" та інших сучасніших танків, ніж ті, що були раніше в наших воїнів. Сучасніші танки вже в Україні. То що зробила Росія у відповідь? Ми всі маємо звикнути, що держава-терорист блефує частіше, ніж може піти на ескалацію.

Третій приклад. Затягування з новими санкційними пакетами Європи стає дедалі неприємнішим. З одного боку, глобальних зусиль поки недостатньо, щоб не дати Росії адаптуватися до санкцій, не дати обходити їх через треті країни. З іншого боку, Євросоюз не дає сигналу світові, що санкції проти Росії будуть наростати.

Саме тому санкції треба розширювати. Жодного навіть натяку на затягування санкційних рішень бути не може. Тим паче не може бути й розмивання санкцій, і особливо під маніпулятивним прикриттям продовольчою безпекою.

Четвертий приклад – формула миру, українська формула миру, яку я представив восени. Це єдиний реалістичний та всеосяжний план відновлення територіальної цілісності України й гарантування безпеки нашому народу та всій Європі.

Зеленський запропонував лідерам ЄС провести "мирний саміт" в одній з європейських столиць

Ми давно говоримо з вами про організацію саміту формули миру. Я готовий призначити саміт уже на найближчий час у Києві. Але всі ми чудово розуміємо, що в наявних умовах багато лідерів, на жаль, не зможуть приїхати в Україну. Тож я закликаю допомогти нам із цим.

Ми можемо організувати саміт в одній зі світових столиць – в одній із європейських столиць. Хіба це не додасть глобальної сили Європі? Точно додасть,

– зауважив Володимир Зеленський.

І п'яте. Хоч би яким був російський терор, хоч би що планував собі агресор, ми продовжуємо розвиток наших інституцій за стандартами європейських інституцій. Українська трансформація в сучасну, повністю підзвітну суспільству та позбавлену корупції, інституційно стійку державу триває.

Звернення президента до Європейської ради: відео