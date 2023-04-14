Глава государства рассказал, что в течение дня он был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком и руководителем ГУР Будановым, сообщает 24 Канал.

Интересно Крым – Украина, мы будем применять там любое незапрещенное оружие, – Данилов

Зеленский рассказал о переговорах с Сунаком

Президент сегодня говорил с Риши Сунаком, премьер-министром Великобритании.

Прежде всего благодарен ему и всем лидерам мира, осудившим зверское убийство нашего солдата, убийство, которым оккупанты кичились. Оккупанты почувствуют, что значит, когда мир осуждает,

– заметил глава государства.

Лидеры обсудили оружие для украинских воинов – то, что договаривались с Британией, то, что поможет нашим активным, вполне справедливым действиям.

"Обсудили ускорение поставок… Чем дальнобойнее будут украинские действия, тем быстрее закончатся российские зверства. Конечно, продолжаем работу и над авиационной коалицией для Украины, над подготовкой различных международных мероприятий, которые дадут всем нам в Европе больше силы и защиты", – подчеркнул Зеленский.

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