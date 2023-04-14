Глава держави розповів, що протягом дня він був на зв’язку з військовими, провів нараду з головою Служби безпеки України Малюком та керівником ГУР Будановим, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський розповів про переговори з Сунаком

Президент сьогодні говорив з Ріші Сунаком, прем'єр-міністром Великої Британії.

Передусім вдячний йому та всім лідерам світу, які засудили звіряче вбивство нашого солдата, вбивство, яким окупанти хизувалися. Окупанти відчують, що значить, коли світ засуджує,

– зауважив глава держави.

Лідери обговорили зброю для українських воїнів – те, про що домовлялися з Британією, те, що допоможе нашим активним, цілком справедливим діям.

"Обговорили прискорення постачання… Що далекобійнішими будуть українські дії, то швидше закінчаться російські звірства. Звичайно, продовжуємо роботу й над авіаційною коаліцією для України, над підготовкою різних міжнародних заходів, які дадуть усім нам у Європі більше сили та захисту", – наголосив Зеленський.

Дивіться звернення Володимира Зеленського