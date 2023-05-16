Британия и Нидерланды будут работать над коалицией истребителей для ВСУ: обращение Зеленского

Идут 447 сутки полномасштабной войны России против Украины. Вечером 16 мая президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства поблагодарил всех защитников и защитниц украинского неба, сообщает 24 канал. Они сбили все 18 ракет, выпущенных россиянами.

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Украина работает для еще большей защиты неба

Президент рассказал, что идет работа над визитами, которые принесут еще больше возможностей, еще больше систем Patriot, IRIS-T, Crotale, Hawk, NASAMS.

Снова и снова благодарю всех наших партнеров в мире, кто помог нашему государству с соответствующими системами защиты неба! Вчера мы договорились в Британии с Риши, господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей - тренировки, самолеты, результаты,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что вчера это поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а сегодня – премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Хорошее начало коалиции! Спасибо всем! Однако важно сказать еще одну вещь. Мы должны помнить и о том, каких усилий стоит такое оружие для Украины. Сколько времени, энергии, аргументов, встреч и информационной работы дали нам возможность строить такую систему ПВО. Это колоссальная работа… И я благодарю каждого и каждого, кто к ней привлечен! На всех уровнях", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, день за днем, месяц за месяцем украинская команда действовала ради того, чтобы у украинцев была защита неба.

"Когда-то мы слышали, что Patriot – это якобы нереально. А сейчас вот они, Patriot. И это еще не все, что мы обеспечим для Украины! Мы – вместе с партнерами Украины – сделаем защиту от террора максимально крепкой", – заявил глава государства.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент отметил военных

Зеленский рассказал, что сегодня с самого утра первым вопросом по возвращении из командировки было проведение заседания Ставки.

Были доклады командующих оперативных направлений, главкома, чиновников, отвечающих за обеспечение обороны, разведки. Очень важный доклад генерала Сырского – по ситуации на Бахмутском направлении,

– заметил президент.

Он поблагодарил всех бойцов на Бахмутском направлении – каждого солдата, сержанта, офицера, которые делают там сверхчеловеческие вещи. Особо глава государства отметил:

5-ю отдельную штурмовую бригаду,

десантников "Восьмидесятки",

воинов 57-й отдельной мотопехотной бригады.

"Ваша смелость, ваша решимость и ваши успехи в уничтожении врага – это очень важно!" – подчеркнул украинский лидер.

Также он отметил бойцов на Таврическом направлении, среди которых:

"Семьдесят девятка" – знаменитая 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада,

артиллеристы 55-й отдельной артиллерийской бригады,

74-й отдельный разведывательный батальон,

116-я отдельная бригада территориальной обороны,

128-я отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

"Спасибо вам! Устойчивость и меткость ваша – образцовые", – подчеркнул Зеленский.

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Зеленский принял участие в работе Саммита Совета Европы

Президент рассказал, что также он принял участие онлайн в работе саммита Совета Европы, работающего сегодня в Рейкьявике.

Все страны свободной Европы, сильные лидеры нашей Европы… Поблагодарил их за поддержку нашего государства и призвал действовать вместе и дальше на 100%, чтобы мы были защищены – вся Украина, вся Европа, весь свободный мир – на 100%. Никакая ракета террористов, ни одна пушка террористов и ни один шантаж террористов не должны угрожать свободе!

– подчеркнул глава государства.

Кроме этого, он провел несколько совещаний сегодня по поводу международных мероприятий – правительство и дипломаты делают все, чтобы дать украинским воинам еще больше возможностей и сделать окончание этой войны победой нашего государства еще ближе.

"Готовим еще новости для Украины! Слава каждому нашему воину! Слава каждому помогающему! Слава Украине!" – подытожил украинский лидер.