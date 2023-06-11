Глава государства отметил, что благодарен украинским воинам за этот день. Он поблагодарил каждую боевую бригаду и каждое подразделение, сообщает 24 Канал.

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Украина вернула из плена 95 военных

Президент отметил, что сегодня удалось вернуть из российского плена еще 95 украинцев, из них 31 – защитник Мариуполя.

Большинство – рядовые и сержанты, двое офицеров. Вооруженные Силы, Нацгвардия, Пограничники. Спасибо нашей команде (Буданову, Ермаку, Малюку, Лубинцу), которая занимается обменами, спасибо за этот результат. Молодцы, ребята! Каждого украинца, каждую украинку мы должны вытащить из российской неволи,

– подчеркнул Зеленский.

По его словам, продолжается спасательная операция на Юге Украины. Удалось эвакуировать около 4 тысяч человек.

"Десятки городов и сел остаются затопленными, наихудшая ситуация по-прежнему на временно оккупированной части Херсонщины", – отметил украинский лидер.

Он поблагодарил украинцев:

военных, полицейских, спасателей,

волонтеров, врачей, местные власти – всех, кто помогает сейчас спасать людей после катастрофы на Каховской ГЭС,

тех, кто помогает доставать людей, в частности с оккупированных территорий.

"Это очень сложно, опасно, это особый героизм. Спасибо за каждую спасенную жизнь! Российские террористы продолжают обстреливать эвакуационные маршруты, пункты эвакуации, лодки, на которых вывозят людей", – заявил глава государства.

Он добавил, что сегодня в результате одного из таких обстрелов были убиты три человека, а еще десять – получили ранения, из них двое полицейских.

"Это была эвакуация из Кардашинки, села на левобережье Херсонщины… Оккупанты создали эту катастрофу, подорвав дамбу, бросили людей на произвол судьбы в затопленных городах и селах да еще и обстреливают после этого лодки, на которых людей пытаются забрать… Даже звери нравственнее, чем вы, российское государство", – подчеркнул президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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В Херсонскую область приехали представители МУС

Зеленский рассказал, что в эти дни Херсонскую область посетили представители Международного уголовного суда. В первый же день после российского теракта генпрокурор отправил в Офис прокурора МУС соответствующее обращение по поводу расследования этой катастрофы, и работа уже началась.

Очень важно, что представители международного правосудия воочию увидели последствия этого российского теракта и сами услышали, что российский террор продолжается. И продолжается еще максимально циничными и жестокими обстрелами затопленной территории, территории эвакуации,

– заявил президент.

Он добавил, что Украина уже способствует и дальше будет способствовать максимально независимому и объективному расследованию Международным уголовным судом. Все правоохранители и другие институты максимально вовлечены в этот процесс.

"Полный доступ к пораженным территориям, к свидетелям, всей информации и доказательствам. Это расследование очень важно для безопасности всего мира. Полная и справедливая ответственность российских террористов и самого государства-террориста – это обязательная предпосылка того, что в мире больше не будет повторений такого зла", – подчеркнул украинский лидер.

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Против приспешников агрессии ввели новые санкции

Глава государства отметил, что сегодня Украина сделала и очередной санкционный шаг против тех, кто:

служит злу, которым стало российское государство,

помог уничтожить свободу на территории России и выполняет одну из ключевых ролей в репрессиях на временно оккупированной украинской территории и на территории самой страны-агрессора.

178 именно таких лиц были добавлены в наши санкционные списки по представлению Службы безопасности Украины. И мы сделаем все, чтобы каждый и каждая из этого списка помощников российской диктатуры отвечали реально за все, что они натворили против людей и свободы. За каждую сломанную судьбу и за каждое преступное решение, которое помогло России превратиться в государство-террориста,

– подчеркнул президент.

Кроме этого, он традиционно поблагодарил воинов за этот день – каждую украинскую боевую бригаду, каждое подразделение. В частности, ОСУВ "Хортица", "Таврия" – всех, кто сейчас в боях, на позициях, кто помогает.

"Я благодарю вас! Спасибо за каждый шаг, за каждый бой, за каждого уничтоженного оккупанта! Слава нашим героям! Слава всем, кто защищает жизнь Украины и украинцев! Мы победим! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.