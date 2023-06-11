Глава держави зазначив, що вдячний українським воїнам за цей день. Він подякував кожній бойовій бригаді та кожному підрозділові, повідомляє 24 Канал.

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Україна повернула з полону 95 військових

Президент зазначив, що сьогодні вдалося повернути з російського полону ще 95 українців, із них 31 – захисник Маріуполя.

Більшість – рядові та сержанти, двоє офіцерів. Збройні Сили, Нацгвардія, прикордонники. Дякую нашій команді (Буданову, Єрмаку, Малюку, Лубінцю), яка займається обмінами, дякую за цей результат. Молодці, хлопці! Кожного українця, кожну українку ми маємо витягнути з російської неволі,

– наголосив Зеленський.

За його словами, також продовжується рятувальна операція на Півдні України. Вдалося евакуювати близько 4 тисяч людей.

"Десятки міст і сіл залишаються затопленими, найгірша ситуація, як і раніше, на тимчасово окупованій частині Херсонщини", – зауважив український лідер.

Він подякував українцям:

військовим, поліцейським, рятувальникам,

волонтерам, лікарям, місцевій владі – усім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС,

тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій.

"Це надзвичайно складно, небезпечно, це особливий героїзм. Дякую за кожне врятоване життя! Російські терористи продовжують обстрілювати евакуаційні маршрути, пункти евакуації, човни, на яких вивозять людей", – заявив глава держави.

Він додав, що сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, а ще десять – зазнали поранень, із них двоє поліцейських.

"Це була евакуація з Кардашинки, села на лівобережжі Херсонщини… Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", – підкреслив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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На Херсонщину приїхали представники МКС

Зеленський розповів, що цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший же день після російського теракту генпрокурор відправив в Офіс прокурора МКС відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, і робота вже почалася.

Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації,

– заявив президент.

Він додав, що Україна вже сприяє й надалі сприятиме максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню Міжнародним кримінальним судом. Усі правоохоронці та інші інституції максимально долучені до цього процесу.

"Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу. Повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста – це обов'язкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла", – наголосив український лідер.

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Проти поплічників агресії запровадили нові санкції

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна зробила й черговий санкційний крок проти тих, хто:

служить злу, яким стала російська держава,

допоміг знищити свободу на території Росії й виконує одну з ключових ролей у репресіях на тимчасово окупованій українській території та на території самої ж країни-агресорки.

178 саме таких осіб були додані до наших санкційних списків за поданням Служби безпеки України. І ми зробимо все, щоб кожен і кожна із цього списку помічників російської диктатури відповідали реально за все, що вони наробили проти людей і свободи. За кожну зламану долю й за кожне злочинне рішення, яке допомогло Росії перетворитися на державу-терориста,

– наголосив президент.

Окрім цього, він традиційно подякував воїнам за цей день – кожній українській бойовій бригаді, кожному підрозділу. Зокрема, ОСУВ "Хортиця", "Таврія" – усім, хто зараз у боях, на позиціях, хто допомагає.

"Я дякую вам! Дякую за кожен крок, за кожен бій, за кожного знищеного окупанта! Слава нашим героям! Слава всім, хто захищає життя України та українців! Ми переможемо! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.