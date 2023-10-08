Сколько людей просят о помощи: Зеленский обратился к украинцам в Израиле

Владимир Зеленский вечером 8 октября традиционно обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что на следующей неделе Украина будет работать ради единства мира в противостоянии террору.

Зеленский отметил, что уже запланированы разные международные мероприятия. Президент подчеркнул, что украинская позиция будет звучать, как всегда, в пользу единства и совместных действий.

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Террор открыл слишком много фронтов против человечества. Война против Украины. Война на Ближнем Востоке. Ужасные дестабилизации в Африке. Постоянная попытка спровоцировать кризис на продовольственном рынке мира. Быть сильным в таких условиях – это противостоять террору,

– подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что, чтобы быть сильной сейчас, недостаточно быть большой, богатой и амбициозной страной. Нужно защищать людей от террора, потому что именно это – признак настоящей силы.

Если террористы могут себе это позволить, значит угроза – не одной стране.

Вечернее обращение Зеленского: смотрите видео

Зеленский обратился к украинцам в Израиле

Украинский лидер рассказал, что провел разговор с премьер-министром Израиля. Зеленский выразил ему соболезнования из-за потерь. Израильская сторона проинформировала о ситуации сейчас. Между украинским посольством и правоохранителями Израиля есть постоянный контакт. К сожалению, в Израиле погибли два украинца.

Чтобы помочь всем украинцам в Израиле, работа продолжается и днем, и ночью. Украинский лидер обратился к нашим людям и призвал выполнять все инструкции местных сил безопасности.

"Уже есть более 100 обращений в посольство от наших граждан. Установлено местонахождение 5 наших людей на юге Израиля", – подчеркнул президент.

Очень важно, чтобы весь мир не остался в стороне от происходящего.