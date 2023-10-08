Зеленський зауважив, що вже заплановані різні міжнародні заходи. Президент наголосив: українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій.

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Терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства. Війна проти України. Війна на Близькому Сході. Жахливі дестабілізації в Африці. Постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу. Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору,

– наголосив Зеленський.

Президент додав, що аби бути сильною зараз, недостатньо бути великою, багатою та амбіційною країною. Потрібно захищати людей від терору, бо саме це – ознака справжньої сили.

Якщо терористи можуть собі це дозволити, отже, загроза – не одній країні.

Вечірнє звернення Зеленського: дивіться відео

Зеленський звернувся до українців в Ізраїлі

Український лідер розповів, що провів розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Зеленський висловив йому співчуття через втрати. Ізраїльська сторона проінформувала про ситуацію зараз. Між українським посольством та правоохоронцями Ізраїлю є постійний контакт. На жаль, в Ізраїлі загинули двоє українців.

Аби допомогти всім українцям в Ізраїлі робота триває і вдень, і вночі. Український лідер звернувся до наших людей й закликав виконувати усі інструкції місцевих сил безпеки.

"Вже є більше 100 звернень в посольство від наших громадян. Встановлено місцезнаходження 5 наших людей на півдні Ізраїлю", – наголосив президент.

Дуже важливо, аби весь світ не залишився осторонь того, що відбувається.