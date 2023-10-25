Вражеский удар в направлении АЭС, реакция России на новые возможности ВСУ: обращение Зеленского

Силы обороны уже 609 дней сдерживают российское нашествие. Вечером 25 октября президент Владимир Зеленский записал свое традиционное обращение.

Глава государства приехал в Хмельницкую область, сообщает 24 Канал. Минувшей ночью ее атаковали российские дроны.

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Оккупанты хотели атаковать АЭС

Зеленский рассказал, что в городе Славута Хмельницкой области продолжается фиксация общего ущерба от взрыва российских дронов минувшей ночью.

"Шахеды" были сбиты, но много поврежденных домов – выбиты стекла в окнах, двери, крыши зданий. Вероятней всего, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция – волной от взрыва выбило окна, в том числе и на территории АЭС,

– заметил президент.

Он добавил, что по состоянию на данный момент известно, что два десятка местных жителей травмированы. Всем оказали необходимую помощь.

"Этот удар в направлении АЭС – очередное напоминание для всех наших партнеров, насколько важно усиливать украинскую ПВО и насколько опасно, когда Россия может обходить мировые санкции. Многие компоненты и в ударных дронах, применяемых российскими террористами, и в ракетах – производства других стран, от разных компаний, в частности от западных компаний. Действие санкций против России – это буквально защита от терроризма", – подчеркнул украинский лидер.

Смотрите обращение Владимира Зеленского: видео

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Силы обороны ударили по вражеским аэродромам

Завтра в графике президента – участие в заседании Европейского совета, которое состоится на уровне лидеров государств ЕС.

И среди прочего буду говорить именно об этом: санкции против России нуждаются в расширении и усилении. И каждый российский удар, а особенно такие дерзкие, которые направлены против атомных станций и других критических объектов – это аргументы, что давления на государство-террориста недостаточно,

– отметил президент.

Также сегодня был важный селектор, в котором приняли участие военные, разведка и члены правительства.

"Среди того, что бесспорно заслуживает внимания, – это реакция оккупанта на новые возможности наших воинов. После того как наши ребята нанесли удары по аэродромам в Бердянске и Луганске, мы видим, что оккупанты забирают свою авиацию подальше. В частности, пытаются перебазировать с территории нашего Крыма. И это хороший сигнал", – считает украинский лидер.

По его словам, сначала сбегает российский флот, а теперь сбегает российская авиация.

"Привычка бежать – это то, что очень пригодится России. Потому что придется освободить всю нашу землю. Без исключений. И я благодарен всем в мире, кто помогает нам становиться сильнее и достичь более дальних целей. И благодарю наших воинов за точность. Провел совещание с нашими международниками по поводу ключевых стран Глобального Юга, наших с ними отношений", – отметил глава государства.

Он добавил, что продолжается подготовка к встрече по Формуле мира – продолжается работа на всех дипломатических уровнях.

"Содержательная встреча фактически уже готова, и сейчас дорабатываем круг участников. Очень важно, что в соответствующих переговорах мы видим неизменное внимание к Украине и необходимость завершить эту войну – завершить справедливо и честно. На разных континентах есть такое внимание. И я благодарен всем странам, которые уже подтвердили участие и уровень своего представительства во встрече по Формуле мира", – заявил президент.

В течение всего дня он был на связи с командующими и теми, кто отвечает за обеспечение украинских оборонных и наступательных действий.

"Снаряды, оружие, техника. Собственное производство. Поддержка воинов. Мы готовим и определенное расширение географии поставок в Украину от партнеров. Мы пройдем этот марафон и достигнем нашей победы. Главное – каждый день прибавлять силы Украине, нашему государству, нашим людям. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.