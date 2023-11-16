Не все можно рассказать, но возможности ПВО увеличиваются, – Зеленский в обращении

Владимир Зеленский вечером 16 ноября обратился к украинцам. Президент традиционно говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер подчеркнул, что хочет поблагодарить всех защитников украинского неба. Они каждый день и каждую ночь находятся на боевых дежурствах. Зеленский сообщил, что в ночь на 16 ноября удалось сбить 16 "Шахедов".

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Благодарю всех летчиков и инженеров Воздушных сил Украины, всех наших зенитчиков и воинов мобильных огневых групп. Каждый раз, когда у них есть результат, это результат для всего государства. Это спасение для наших людей, для наших городов, для украинской инфраструктуры,

– подчеркнул президент.

Украинский лидер поблагодарил всех в мире, кто помогает. Зеленский заметил, что не все можно рассказать публично. В то же время возможности нашей ПВО увеличиваются. Однако о 100% защите пока не говорится. Впереди – еще много работы. В частности, больше систем ПВО нужно для Харькова, Донецкой области, Запорожской области. Это – приоритетная задача для украинских дипломатов.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Президент поздравил с Днем радио, телевидения и связи

Украинский лидер поздравил работников отрасли с Днем радио, телевидения и связи. Зеленский рассказал, что у него было несколько встреч с работниками медиа.

"Искренне спасибо за то, что ни дня полномасштабной войны Украина не оставалась без информации. И связь – даже когда оккупанты ее нарушали – всегда восстанавливалась", – отметил Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что Украину посетил новый министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. Президент подчеркнул, что это первый рабочий визит Кэмерона на этом посту. Зеленский поблагодарил за этот сигнал миру.