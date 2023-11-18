Чем ближе к зиме, тем больше угроза: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 18 ноября традиционно обратился к украинским. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Зеленский отреагировал на ночную атаку

Украинский лидер предупредил, что за ночь в украинском небе сбили около 30 "Шахедов". Украинский лидер поблагодарил всех воинов мобильных огневых групп, авиации наших Воздушных сил и зенитные ракетные войска.

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Ваша меткость, ребята, – это буквально жизнь для Украины. Чем ближе к зиме, тем больше будет российских попыток сделать удары более мощными. Всем нам в Украине важно быть эффективными на сто процентов. При всех сложностях. При всей усталости. Несмотря на любые попытки ослабить Украину,

– отметил Зеленский.

Украинский лидер выразил слова уважения всем, кто сражается ради Украины, всем, кто помогает и работает, чтобы Украина могла защитить независимость.

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Зеленский о санкциях СНБО

Украинский лидер подчеркнул, что в течение дня введено в действие несколько решений СНБО. Речь идет о санкциях. Под них попали около 40 юридических и более 100 физических лиц. Зеленский раскрыл, что, в частности, это те люди, которые причастны к похищению и депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Президент поблагодарил страны, объявившие о помощи Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что хочет отметить страны, которые на этой неделе объявили о помощи Украине.

"Германия, Финляндия, Литва – спасибо за новые оборонные пакеты. Эстония – в течение следующих лет будет увеличивать инвестиции в производство боеприпасов. И это важно. Норвегия и Британия – есть решения о новых гуманитарных пакетах для Украины и украинцев. Спасибо", – говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина уже готовится к следующим шагам безопасности. В частности, говорится об усилении ПВО.