Зеленський відреагував на нічну атаку

Український лідер попередив, що за ніч в українському небі збили майже 30 "Шахедів". Український лідер подякував всім воїнам мобільних вогневих груп, авіації наших Повітряних сил та зенітним ракетним військам.

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Ваша влучність, хлопці, – це буквально життя для України. Чим ближче до зими, тим більше буде російських намагань зробити удари потужнішими. Усім нам в Україні важливо бути ефективними на сто відсотків. Попри всі складнощі. Попри всю втому. Попри будь-які намагання послабити Україну,

– наголосив Зеленський.

Український лідер висловив слова поваги усім, хто б'ється заради України, усім, хто допомагає та працює, аби Україна могла захистити незалежність.

Зеленський звернувся до українців: дивіться відео

Зеленський про санкції РНБО

Український лідер наголосив, що упродовж дня введено у дію декілька рішень РНБО. Мовиться про санкції. Під них потрапили майже 40 юридичних та понад 100 фізичних осіб. Зеленський розкрив, що, зокрема, це ті люди, які причтені до викрадення й депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

Президент подякував країнам, які оголосили про допомогу Україні

Володимир Зеленський наголосив, що хоче відзначити країни, які цього тижня оголосили про допомогу Україні.

"Німеччина, Фінляндія, Литва – дякую за нові оборонні пакети. Естонія – протягом наступних років буде збільшувати безпекові інвестиції у виробництво боєприпасів. І це важливо. Норвегія та Британія – є рішення про нові гуманітарні пакети для України й українців. Дякую", – мовиться у повідомленні.

Окрім того, Зеленський додав, що Україна вже готується до наступних безпекових кроків. Зокрема, мовиться про посилення ППО.