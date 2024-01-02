Ни одна страна не отражала таких ударов, – Зеленский в обращении призвал не игнорировать тревоги

Владимир Зеленский вечером 2 января обратился к украинцам. Президент традиционно говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер рассказал, что провел разговор с Риши Сунаком – премьер-министром Великобритании. Зеленский проинформировал политика о последствиях российской террористической атаки 2 января.

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Президент Украины подчеркнул, что с начала суток 2 января враг применил почти сто ракет разных типов. Россия совершает абсолютно сознательный террор.

И только за несколько этих последних дней – с 29 декабря и по сегодняшний день – Россия применила против Украины уже почти 300 ракет и более 200 "Шахедов". Еще ни одно государство не отражало таких ударов, комбинированных: и дроны, и ракеты, в том числе аэробаллистические. Только за сегодня сбито десять "Кинжалов",

– говорится в сообщении.

Зеленский поблагодарил защитников украинского неба за спасенные жизни. Украинский лидер подчеркнул, что чем больше систем ПВО и чем больше ракет для ПВО, тем больше спасенных людей. Зеленский подчеркнул, что именно защитой неба в Украине необходимо доказать, что демократии способны защищать жизнь от любых форм террора.

Украинский лидер подчеркнул, что ощущение безнаказанности российской верхушки уже привело ко многим страданиям и смертям. Зеленский поблагодарил Великобританию за готовность добавлять силы нашей противовоздушной обороне. Кроме того, Зеленский и Сунак обсудили работу над гарантиями для Украины и над реализацией Формулы мира.

Украинский лидер призвал не игнорировать тревоги.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

Спасательные операции продолжаются

Зеленский подчеркнул, что по состоянию на вечер 2 января спасательные операции продолжаются. По словам президента, команды спасателей будут работать 24 на 7. Сейчас известно о 130 пострадавших. Враг унес жизни 5 человек. Зеленский выразил соболезнования родным погибших.