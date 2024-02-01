50 миллиардов для Украины и четкий сигнал Москве, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 1 февраля традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер подчеркнул, что сегодня ЕС принял долгожданное решение. Речь идет о 50 миллиардах евро долговременной поддержки для Украины. Украинский лидер подчеркнул: это значит, что у украинцев наконец-то есть гарантии для социальной стабильности.

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Зеленский рассказал, что решение было принято во время заседания Европейского Совета – на уровне лидеров. Ради этого команда Украины и друзья в ЕС активно работали по разным каналам и на разных уровнях.

Европа продемонстрировала именно такое единство, которое нужно. 27 стран – вместе. Институции Евросоюза – в полном взаимодействии. Это четкий сигнал Москве, что Европа выстоит и что Европу не сломить какими-либо деструктивными волнами, которые всегда придумывают в Кремле,

– подчеркнул президент.

Он добавил, что это тоже сигнал через Атлантику: что Европа берет на себя сильные обязательства. Зеленский подчеркнул: теперь ждем решений Америки.

В целом эта неделя продолжается с хорошей динамикой для Украины.

Президент отреагировал на освобождение пленных

Украинский лидер отметил, что все вернувшиеся в Украину 31 воина уже находятся на реабилитации. Теперь их ждет восстановление. Каждому оказывают необходимую помощь. Родные уже могут посетить героев.

Украина делает все, чтобы вернуть каждого и каждую.

Зеленский об Украине в НАТО

Президент подчеркнул, что идет работа, чтобы получить для Украины прогресс с НАТО. Уже определились с позицией Украины по поводу ожидаемых результатов от саммита Альянса в Вашингтоне.