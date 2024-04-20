Об этом Владимир Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении в субботу, 20 апреля. Президент выразил надежду, что рассмотрение пакета в Сенате США и направление Байдена будут достаточно скорыми.

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Сегодня состоялось голосование Палаты представителей Соединенных Штатов.

Спасибо каждому и каждой, кто поддержал наш пакет: это решение для защиты жизни. Спасибо лично спикеру Майку Джонсону, всем американским сердцам, которые, как и мы в Украине, чувствуют, что российское зло точно не должно выигрывать,

– сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Украина ценит каждое проявление поддержки нашего государства и независимости, наших людей и жизни, которую Россия хочет зарыть в руинах. По словам президента, Америка с первых дней войны проявляла свое лидерство, которое является жизненно важным для того, чтобы в мире сохранился международный порядок.

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Зеленский подчеркнул, что сегодняшний день с самого утра разные регионы Украины провели в условиях воздушных тревог и российских ударов.

От востока до юга. Сумщина, Черниговщина, Харьковщина, Днепровщина, Херсон, область, Одесская область, Николаевщина, Запорожье, Донетчина. Ракеты, удары дронами, артиллерия. Много разрушений, много всего: дома, портовая инфраструктура, объекты энергетики. Есть пострадавшие. К сожалению, есть погибшие,

– сказал президент.

Глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент поблагодарил работников ГСЧС, медицинских работников и полицейских, которые работают на местах попадания, достают людей из-под завалов, останавливают пожары.

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