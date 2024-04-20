Про це Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні у суботу, 20 квітня.

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Сьогодні відбулось голосування Палати представників Сполучених Штатів.

Дякую кожному й кожній, хто підтримав наш пакет: це рішення для захисту життя. Дякую особисто спікеру Майку Джонсону, усім американським серцям, які, так само як і ми в Україні, відчувають, що російське зло точно не повинне вигравати,

– сказав глава держави.

Президент висловив сподівання, що розгляд пакету в Сенаті США й направлення Байдену будуть достатньо швидкими.