Несколько соглашений по безопасности на стадии согласования: Зеленский обратился к украинцам

Во время обращения президент рассказал о ситуации на фронте и своем разговоре с Александром Сырским. А также сказал о необходимости ПВО и ходе подготовки к Саммиту мира.

Ранее Зеленский назвал, что нужно Украине, чтобы переломить ситуацию на фронте. Это несколько составляющих.

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Подготовка к Саммиту мира

Владимир Зеленский сообщил, что перед записью традиционного обращения он провел длительное совещание. Оно касалось промежуточного анализа подготовки к Саммиту мира. В частности вопросов о том, какие государства будут присутствовать на мероприятии и о том, с какими надо еще поработать.

Понятно уже сейчас: Саммит будет действительно глобальным, лидеры со всех континентов будут представлены. Много наций, которые ценят нормальное, мирное сосуществование народов. Мы понимаем уже и содержательное наполнение Саммита – какой результат встречи должны получить,

– сказал президент.

Украинский гарант отметил, что за три недели, оставшиеся до Саммита, Украина будет работать с десятками лидеров и государств, чье присутствие ожидает в Швейцарии в июне.

В частности, 20 мая Зеленский провел разговор с премьером Хорватии – страна подтвердила свое участие в Саммите. Кроме этого Хорватия также поддерживает и вступление Украины в Евросоюз. Также идет работа над присоединением страны к декларации "Группы семи" о поддержке нашего государства – то есть гарантии безопасности.

И важно, что уже фактически подготовлены несколько новых соглашений по безопасности с государствами Европы, и еще несколько соглашений с нашими партнерами сейчас – на стадии согласования конкретных деталей. И в ближайшее время усилим эту новую архитектуру безопасности для нашей страны. Будут подписаны новые соглашения,

– сказал президент.

Разговор с Сырским и новые Patriot

Зеленский в этот день также говорил с главнокомандующим Александром Сырским. Разговор касался ситуации, в частности, на донецких направлениях и Харьковской области. Президент отметил, что ВСУ везде сохраняют контроль.

По словам гаранта, регулярное использование россиянами управляемых авиабомб на разных направлениях, снова и снова возвращает к потребности в ПВО. Они могли бы существенно уменьшить сложности для военных и угрозу для наших городов и общин. А также это касается подготовки перехода Воздушных сил на новые боевые самолеты.

К сожалению, в этих двух задачах оперативности свободному миру до сих пор не хватает. Но имеем все же перспективу и перспективную работу с несколькими партнерами и делаем все, чтобы как можно быстрее наступил тот день, когда сможем добавить силы Patriot нашим восточным областям, нашим городам, таким как Харьков, таким как Сумы и другие,

– сказал Зеленский.

В конце президент поблагодарил партнеров, которые понимают реальную стратегическую силу ПВО в этой войне. По его словам, каждое ограничение террористического потенциала России – это принуждение России к миру. Оружие и совместные дипломатические усилия по формуле мира – это приближает окончание войны.