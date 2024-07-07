Зеленский анонсировал "хорошие детали" сотрудничества с Нидерландами и Великобританией

Владимир Зеленский посетил Одессу, где встретился с новыми министрами МИД и обороны Нидерландов, а также новым министром обороны Британии. Президент сообщил о результатах этих переговоров.

В день ВМС глава государства прибыл в Одессу. Туда же приехали назначенные министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп, министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, министр обороны Великобритании Джон Гили.

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О чем была встреча в Одессе

По словам президента, он проинформировал партнеров о ситуации на поле боя. Также они заслушали доклад от командующего ВМС Алексея Неежпапы.

Будем укреплять украинский флот и дальше вместе с Британией, вместе с Нидерландами – есть хорошие новые детали такого нашего сотрудничества. Говорили сегодня и об укреплении ПВО, это наш безусловный приоритет, и я благодарен за готовность делать следующие шаги – в частности по F-16,

– сообщил о результате встречи Зеленский.

Кроме того, Зеленский сегодня наградил воинов ВМС и посетил защитников, проходящих лечение и реабилитацию после ранений.

Также глава государства провел совещание по ситуации в Одессе и области.

На нем обсуждались безопасность, работа наших транспортных артерий, энергетика, социальные вопросы.

Напоследок президент поблагодарил Сто десятую отдельную механизированную бригаду за еще один сбитый российский боевой самолет на Донетчине – уже двенадцатый за несколько месяцев.