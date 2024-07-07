У день ВМС глава держави прибув до Одеси. Туди ж приїхали новопризначені міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдкамп, міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

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Про що була зустріч в Одесі

За словами президента, він поінформував партнерів про ситуацію на полі бою. Також вони заслухали доповідь від командувача ВМС Олексія Неїжпапи.

Будемо зміцнювати український флот і надалі разом з Британією, разом з Нідерландами – є хороші нові деталі такої нашої співпраці. Говорили сьогодні і про зміцнення ППО, це наш безумовний пріоритет, і я вдячний за готовність робити наступні кроки – зокрема по F-16,

– повідомив про результат зустрічі Зеленський.

Крім того, Зеленський сьогодні нагородив воїнів ВМС та відвідав захисників, які проходять лікування й реабілітацію після поранень.

Також глава держави провів нараду щодо ситуації в Одесі та області.

На ній обговорювалися безпека, робота наших транспортних артерій, енергетика, соціальні питання.

Наостанок президент подякував Сто десятій окремій механізованій бригаді за ще один збитий російський бойовий літак на Донеччині – вже дванадцятий за кілька місяців.