Зеленский обратился к Испании: говорил об ужасных реалиях украинцев и потребности в оружии

Владимир Зеленский 5 апреля обратился к правительству, парламенту и народу Испании. Президент говорил о войне, с которой на украинские земли пришла Россия, ужасных реалиях украинцев и потребности в оружии.

Свое обращение к испанцам украинский лидер начал с выражения надежд, что именно они поймут боль украинцев от войны и надежду на мир, сообщает 24 канал.

Читайте также После зверств в Буче: Испания выдворит 27 российских дипломатов

Украинцы настроены на мир

Глава государства отметил, что в Украине сейчас под угрозой абсолютно все, что и для Испании является основой общественной жизни.

Мы одна из самых больших стран Европы. И одна из самых пестрых. Но объединенных – демократией и уважением к каждому человеку, каждому сообществу,

– отметил Зеленский.

Он привел один пример о нашей Украине. "У нас создан и действует Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций", – рассказал Зеленский. Разные конфессии, разные взгляды на общественную жизнь и отношения между государством и церковью всегда мирно и с уважением к другим согласуются в формате этого совета.

Президент подчеркнул, что это лишь один пример, но он показывает, что украинцы настроены на мир и бесконфликтность даже в таких чувствительных вопросах, которые всегда вызывают споры и конфликтность.

Война России против Украины началась давно

Россия пришла с войной на нашу землю уже давно.

Мы защищаем наше государство от жестокой, ничем не спровоцированной агрессии еще с 2014 года,

– заявил глава государства.

Сначала была оккупация Крыма, потом война на украинском Донбассе. Теперь – 41 день полномасштабного вторжения – самой страшной войны в Европе со времен Второй мировой войны.

Зеленский сказал, что Россия хочет не просто уничтожить украинцев и какую-либо основу мирной жизни. "Но и возможность жить без диктатуры, без государственного насилия. Возможность быть стойкой открытой демократией", – объяснил он. Россия хочет, чтобы у Украины не было возможностей для мирного сожительства разных религий, разных сообществ.

Украинский лидер подытожил, что Россия хочет сделать так, чтобы во всем регионе доминировал только один порядок – тиранический. "Чтобы любое разнообразие было уничтожено. Чтобы было невозможно находить общий язык и компромиссы между разными сообществами", – добавил Зеленский.

Именно так это сейчас в России. Государство-агрессор стремится распространить это по всему региону восточной и центральной Европы.

Президент рассказал об ужасных реалиях украинцев

Глава государства попросил испанцев представить, как матери в Украине пишут на спинах своих маленьких детей обычной ручкой имя ребенка, телефонные номера близких. "Для чего? Потому что если оккупанты убьют родителей, чтобы был хоть маленький шанс, что спасут этих детей", – заметил политик.

Он также призвал подумать о том, что сейчас в Европе люди живут неделями в подвалах, чтобы спасти жизнь от обстрелов, от авиабомб.

2022 год, апрель, а реальность в Украине, как в апреле 1937 года,

подчеркнул политик.

В обычных городах могут быть искусственно созданы такие условия, когда более ста тысяч человек недели живут без воды, без пищи, без лекарств.

Президент упомянул и Мариуполь, который оккупанты заблокировали более 3 недель назад. "Они уничтожают этот город полностью – там уже нет ничего, кроме руин. Более 90 процентов всех зданий разрушены", – сказал он испанцам.

Убитых людей хоронили прямо во дворах возле разрушенных многоэтажек, где они жили. А российская авиация бомбила даже здания в Мариуполе, о которых точно знала, что там скрываются люди. Об этом нужно говорить.

Последующие санкции против России нужны

Президент заявил также, что украинцы до сих пор не знают, сколько еще будет продолжаться война, пока мир наконец-то сделает все, что необходимо для мира. Санкции против России нужны действительно мощные.

Как можно допускать, чтобы российские банки генерировали доходы, пока в украинских городах пытают насмерть обычных гражданских людей? Как европейские компании могут торговать в государстве, которое сознательно уничтожает наш народ,

– отметил политик.

Многие испанские компании уже прекратили финансировать российскую военную машину через налоги. Зеленский поблагодарил Испанию.



Но в то же время обратился к таким брендам как "Максам", "Порселанос", "Серкобе" с просьбой прекратить бизнес с Россией.

"То, что пережил наш город Буча, наш город Бородянка, наши другие города, это военные преступления. Преступления против человечности. Без сроков давности", – подчеркнул он. Это четкая основа для того, чтобы российские военные и командиры были осуждены международным судом. Глава государства спросил, как в этих условиях страны мира могут свободно покупать российскую нефть и допускать в свои порты российские корабли.

В Украине решается судьба Европы

Зеленский отметил, что сейчас на территории Украины решается весь европейский проект: "Ценностей, которые объединили всех нас. Демократии, которая объединила всех нас. Прав человека, которые стали для всех нас фундаментальной ценностью".

Он поблагодарил испанцев за поддержку. В то же время заявил, что нужно сделать еще больше для того, чтобы Россия все же начала искать мир и уважать международное право.

Украина нуждается в оружии

Глава государства сказал. Что Европа должна стать сильной и перестать бояться: "Ставить ценности и демократию выше, чем те угрозы, которые Россия распространяет".

Я уверен, что страх – это не о вас. Но я прошу вас сделать все, чтобы и у других стран Европы не было страха. Вы можете помочь нам – дать нам необходимое оружие,

– подчеркнул президент.

Он отметил, что украинцы ценят помощь и оружие, которое уже получили.

Кроме того, следует поддерживать дальнейшие санкции против государства-агрессора. А также подавлять страх перед Россией повсюду, где только его можно увидеть.

Зеленский обратился к власти и народу Испании: смотрите видео