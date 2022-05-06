Зеленский обратился к парламенту Исландии и пригласил помочь отстроить Украину

Президент Владимир Зеленский 6 мая обратился к парламенту Исландии. Он пригласил страну присоединиться к восстановлению нашего государства.

Зеленский подчеркнул, что культуры стран знакомы друг с другом уже более тысячи лет. Хотя мы живем в разных регионах, ценим одинаковые вещи – свободу.

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Президент отметил, что когда смотришь на Исландию, понимаешь, как работает свобода и культура. Он отметил, что украинская культура тоже имеет тысячелетние корни. Но Россия, абсурдно отрицая это, хочет стереть наше право на существование.

Зеленский сравнил природные условия Исландии и Украины. Он подчеркнул, что они у нас несколько более благоприятные. Однако Россия, которая пришла на наши земли с войной, сумела превратить их в руины.

Российские оккупанты несут тиранию, которая не допускает никакой свободы. Они хотят присвоить нашу землю и уже создают здесь ад.

Россия хочет превратить украинцев в бесплатную рабочую силу

По словам Зеленского, россияне совершают зверства с единственной целью – чтобы нашу землю и природу можно было использовать против наших интересов.

Чтобы наши ресурсы работали на чужое государство. И чтобы наши люди были просто молчаливой рабочей силой,

– отметил политик.

Зеленский отметил, что уже более 500 тысяч украинцев были депортированы в Россию. У них забирают документы и отправляют в отдаленные регионы. Наши люди остаются без связи, отрезанные от всего цивилизованного мира.

Важно, чтобы Украина не осталась лицом к лицу с агрессором

Зеленский напомнил Исландии об убийствах россиянами тысяч людей в Мариуполе и о военных преступлениях в Буче.

Захватчики совершают террор. Куда бы они ни пришли, ищут каждого, кто работал на наше государство и служил в армии. Ищут журналистов, активистов, чиновников. То есть эта война – это не просто попытка захватить одну страну, а посягательство на свободу как таковую.

Поэтому для всех свободных людей мира важно, чтобы наша страна не осталась лицом к лицу в противостоянии с Россией. Мир должен помогать.

Исландия может поделиться опытом энергоэффективности

Президент поблагодарил Исландию за поддержку западных санкций, но призвал усиливать давление. В частности, стать "адвокатом свободы по всем направлениям" и поддержать энергетическое эмбарго.

Никакой торговли с тиранией. И, прежде всего, нужен отказ от российских нефти, нефтяных смесей и нефтепродуктов. Никаких финансовых связей с тиранией. Никакой политической помощи тирании,

– подчеркнул Зеленский.

Кроме того, он пригласил Исландию поделиться с Украиной своим опытом эффективного использования энергии. В частности, страна может присоединиться к восстановлению страны и принять участие в ее энергетической модернизации. Зеленский уверен, что к этому можно будет приступить совсем скоро.

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