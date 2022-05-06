Зеленський наголосив, що культури країн знайомі одна з одною вже понад тисячу років. Хоч ми живемо в різних регіонах, цінуємо однакові речі – свободу.

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Президент відзначив, що, коли дивишся на Ісландію, розумієш, як працює свобода та культура. Він зауважив, що українська культура теж має тисячолітнє коріння. Попри це, Росія, абсурдно заперечуючи це, хоче стерти наше право на існування.

Російські окупанти несуть тиранію, яка не допускає жодної свободи. Вони хочуть привласнити нашу землю та вже створюють тут пекло.

Росія хоче перетворити українців на безкоштовну робочу силу

За словами Зеленського, росіяни чинять звірства з єдиною метою – щоб нашу землю та природу можна було використати проти наших інтересів.

Щоб наші ресурси працювали на чужу державу. І щоб наші люди були просто мовчазною робочою силою,

– зазначив політик.

Зеленський зазначив, що вже понад 500 тисяч українців депортували до Росії. У них забирають документа та відправляють у віддалені регіони.

Ісландія може поділитись досвідом енергоефективності

Президент подякував Ісландії за підтримку західних санкцій, але закликав посилювати тиск. Крім того, він запросив Ісландію поділитися з Україною своїм досвідом ефективного використання енергії.

Зокрема, крпїна може взяти участь в енергетичній модернізації нашої держави. Зеленський впевнений, що до цього можна буде приступити зовсім скоро.