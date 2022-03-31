Зеленский и Мишель обсудили переговоры с Россией

Зеленский сообщил в твиттере, что провел разговор с президентом Европейского совета. Стороны обсудили движение Украины к членству в ЕС.

К слову Быстрое присоединение Украины к ЕС создает риски для стабильности стран Западных Балкан, – Рютте

Также во время разговора стороны затронули вопросы переговоров Украины с Россией и перспективы восстановления мира.

Провел очередные переговоры с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Обсудили ключевые для нас вопросы – процесс переговоров с РФ, перспективы восстановления мира, а также движение Украины к членству в ЕС. Ценю поддержку со стороны наших европейских партнеров и друзей!

– написал Зеленский.

Украина подала заявку на членство в ЕС: коротко

Украина 28 февраля подала заявку на вступление в ЕС по ускоренной процедуре. После этого Европарламент рекомендовал предоставить нашему государству статус кандидата на вступление в ЕС.

11 марта на неформальном саммите ЕС приняли решение о "зеленом свете" для украинской заявки. Теперь Еврокомиссия должна обнародовать свои выводы по поводу заявки Киева на вступление в организацию.

Кстати – Народ Украины уже в ЕС, а политики подстроятся, – Зеленский: смотрите видео