Об этом говорится в выводах саммита Европейского Союза. Их обнародовали на сайте Европейского совета.

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Еврокомиссия должна отреагировать на заявку Украины в ЕС

Евросовет подтверждает Версальскую декларацию, признает европейские стремления и выбор Украины, как отмечено в Соглашении об ассоциации. Совет снова предлагает Комиссии предоставить свое мнение в соответствии с положениями договоров,

– говорится в выводах саммита.

ЕС и дальше будет оказывать Украине скоординированную политическую, финансовую, материальную и гуманитарную поддержку.

Санкции против агрессора должны действовать

"До сих пор Евросоюз вводил серьезные санкции, которые оказывают огромное влияние на Россию и Беларусь. По-прежнему ЕС готов закрыть лазейки и нацеливаться на фактический и возможный обход, а также быстро действовать с последующими скоординированными жесткими санкциями в отношении этих стран", – говорится в заявлении. .

Европейский совет также призывает все страны присоединиться к этим санкциям. Любые попытки обойти санкции или помочь России иными способами должны прекращаться.

Ситуация с украинскими беженцами в ЕС

Лидеры Евросоюза также отметили, что российская военная агрессия против Украины вынудила миллионы людей покинуть свои дома. "Многие из них нашли убежище и безопасность в ЕС".

В выводах подчеркнули, что особое внимание следует уделять потребностям наиболее уязвимых слоев населения и мерам по предотвращению и выявлению торговли людьми.

Евросоюз готов помогать Украине восстанавливаться

Также в ЕС выразили готовность оказывать поддержку Украине как для удовлетворения текущих потребностей, так и для восстановления после завершения войны. С этой целью будет создан соответствующий Трастовый фонд солидарности в Украине.

Кроме того, Евросовет снова призвал Россию прекратить ее военную агрессию на территории Украины, немедленно и безоговорочно вывести все силы и военную технику со всей ее территории и полностью уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Напомним, 24 марта министры иностранных дел стран-членов ЕС провели саммит в Брюсселе. Во время него было проявлено полное единство в намерении продолжать всестороннюю поддержку Украины и в наращивании давления на Россию.

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