Зеленский высоко оценил результаты декабрьского саммита Восточного партнерства в Брюсселе. Прежде всего он отметил одобрение экономического и инвестиционного плана для стран-партнеров.

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Зеленский назвал один из приоритетных проектов

У президента пояснили, что соответствующий план предусматривает финансирование осуществления реформ в ряде важных отраслей. Для этого будут выделять необходимые деньги на реализацию конкретных проектов. Глава государства отметил, что одним из крупнейших приоритетов для Украины является обеспечение энергоэффективности.

Справка. Все потому, что в 2022 году наше государство начинает программу "Большая термомодернизация". В ее рамках планируют утеплить многоэтажки, школы и больницы по всей стране.

Важный вклад в стабильность экономики Украины

Зеленский подчеркнул, что несмотря на актуальные вызовы безопасности Украина продолжает реализацию важных экономических проектов. Несмотря на это, решение ЕС о выделении почти 2 миллиардов евро на реализацию инвестиционных проектов является конкретным проявлением поддержки.

Наряду с ранее принятым решением Еврокомиссии о предоставлении макрофинансовой помощи объемом 1,2 миллиарда евро – это важный вклад в стабильное развитие украинской экономики,

– подчеркнул политик.

Как ранее пояснила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, данная помощь поддержит усилия Украины по повышению устойчивости в условиях угрозы со стороны России.



Зеленский встретился с еврокомиссаром Варгей / Фотошоп

Стороны обсудили конкретные меры

Зеленский поблагодарил Евросоюз за твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Он призвал и дальше сохранять единство всех стран-членов ЕС в эти сложные времена.

Во время встречи с Варге стороны обсудили конкретные меры по обеспечению энергетической безопасности Украины и стран ЕС в условиях современных вызовов безопасности. Очевидно, речь идет об угрозе нового вторжения России.

Обратите внимание! Ранее президент З еленский рассказал главе Еврокомиссии об угрозах, которые создает "Северный поток-2". Он отметил, что существуют риски не только для Украины, но и для всей Европы.