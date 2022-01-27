Зеленський високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі. Насамперед він відзначив схвалення Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів.

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Зеленський назвав один із пріоритетних проєктів

У президента пояснили, що відповідний план передбачає фінансування здійснення реформ у низці важливих галузей. Для цього виділятимуть необхідні гроші на реалізацію конкретних проєктів. Глава держави зазначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності.

Довідка. Все тому, що у 2022 році наша держава розпочинає програму "Велика термомодернізація". У її рамках планують утеплити багатоповерхівки, школи та лікарні по всій країні.

Важливий внесок у стабільність економіки України

Зеленський наголосив, що попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів. Зважаючи на це, рішення ЄС про виділення майже 2 мільярдів євро на реалізацію інвестиційних проєктів є конкретним виявом підтримки.

Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро – це важливий внесок у стабільний розвиток української економіки,

– підкреслив політик.

Як раніше пояснила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ця допомога підтримає зусилля України щодо підвищення стійкості в умовах загрози з боку Росії.



Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї / Фото ОП

Сторони обговорили конкретні заходи

Зеленський подякував Євросоюзу за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він закликав й надалі зберігати єдність усіх країн – членів ЄС у ці складні часи.

Під час зустрічі з Варгеї сторони обговорили й конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів. Очевидно, мовиться про загрозу нового вторгнення Росії.

Зверніть увагу! Раніше президент Зеленський розповів голові Єврокомісії про загрози, які створює "Північний потік-2". Він зауважив, що існують ризики не лише для України, але й для усієї Європи.