Зеленський високо оцінив результати грудневого саміту Східного партнерства у Брюсселі. Насамперед він відзначив схвалення Економічного та інвестиційного плану для країн-партнерів.
Зверніть увагу Макрон планує переговори з Путіним та Зеленським
Зеленський назвав один із пріоритетних проєктів
У президента пояснили, що відповідний план передбачає фінансування здійснення реформ у низці важливих галузей. Для цього виділятимуть необхідні гроші на реалізацію конкретних проєктів. Глава держави зазначив, що одним із найбільших пріоритетів для України є забезпечення енергоефективності.
Важливий внесок у стабільність економіки України
Зеленський наголосив, що попри актуальні безпекові виклики Україна продовжує реалізацію важливих економічних проєктів. Зважаючи на це, рішення ЄС про виділення майже 2 мільярдів євро на реалізацію інвестиційних проєктів є конкретним виявом підтримки.
Поряд з раніше ухваленим рішенням Єврокомісії щодо надання макрофінансової допомоги обсягом 1,2 мільярда євро – це важливий внесок у стабільний розвиток української економіки,
– підкреслив політик.
Як раніше пояснила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, ця допомога підтримає зусилля України щодо підвищення стійкості в умовах загрози з боку Росії.
Зеленський зустрівся з єврокомісаром Варгеї / Фото ОП
Сторони обговорили конкретні заходи
- Зеленський подякував Євросоюзу за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України. Він закликав й надалі зберігати єдність усіх країн – членів ЄС у ці складні часи.
- Під час зустрічі з Варгеї сторони обговорили й конкретні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України та країн ЄС в умовах сучасних безпекових викликів. Очевидно, мовиться про загрозу нового вторгнення Росії.