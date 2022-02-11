Детали встречи политиков

Зеленский и Рау проанализировали мирный процесс и ситуацию с безопасностью на Донбассе. Встреча политиков состоялась в Харькове.

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Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе,

– заявил президент Украины.

Что известно о визите Рау в Украину

Министр иностранных дел Польши и глава ОБСЕ прибыл в Украину еще 9 февраля. В Киеве он встретился с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а также министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ириной Верещук.

11 февраля Рау отправился на линию разграничения на Донбассе. После этого политик полетит в Москву.

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Полный текст публикации Владимира Зеленского в твиттере:

Сегодня в Харькове обсудил с действующим главой ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау мирный процесс и безопасную ситуацию. Ожидаем активизацию работы ТКГ и беспрепятственное и полное выполнение мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обеспечения мира на Донбассе.