Зеленский обсудил с президентом Еврокомиссии эмбарго на российскую нефть
27 апреля 2022 , 23:08Читати новину українською
Источник:твиттер Владимира Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский побеседовал с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Основной темой являлся шестой пакет санкций против России.
Зеленский поблагодарил решение Еврокомиссии отменить тарифы и квоты на промышленную и агропродукцию.
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Зеленский настаивает на нефтяном эмбарго
По словам главы государства, говорили и о дальнейшей финансовой поддержке, в частности, макрофинансовой помощи.
Кроме того, президент рассказала о подготовке 6 пакета санкций. Он должен включать эмбарго на российскую нефть.
Споры из-за нового пакета санкций
- Накануне СМИ писали, что в Евросоюзе продолжаются интенсивные политические консультации по поводу шестого пакета санкций.
- Ожидается, что ЕС введет эмбарго на российскую нефть. Однако газ из государства-агрессора под ограничение вроде бы не попадет.
- Против запретов на импорт нефти и газа выступали Германия и Австрия, получающие большую часть этих ресурсов из России.
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