Зеленский обсудил с президентом Египта сотрудничество в космосе
Источник:Офbс Президента
Владимир Зеленский и Абдель Фаттах Ас-Сиси обсудили сотрудничество между Украиной и Египтом. Украинский лидер подтвердил готовность развивать двусторонние отношения.
Египет – главный торговый партнер Украины в Африке
Разговор президентов состоялся в телефонном режиме. Зеленский отметил важность дальнейшего сотрудничества с Египтом, который является главным торговым партнером Украины в Африке.
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Украина будет наращивать поставки продукции на рынок Египта. В то же время Абдель Фаттах Ас-Сиси отметил важность создания хаба украинских компаний и их участия в египетских индустриальных зонах.
Лидеры государств договорились о проведении в ближайшее время заседания Межправительственной совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Украиной и АРЕ. Кроме того, состоятся переговоры на уровне министров иностранных дел,
– говорится в сообщении.
Президент Египта отметил позитивное развитие межчеловеческих контактов между двумя странами. Кстати, именно украинцы составляют большинство среди иностранных туристов в солнечной стране.
О чем еще говорили президенты
- Зеленский поблагодарил за внедрение украиноязычной горячей линии для предоставления консультативных услуг украинцам в Египте.
- Стороны обменялись мнениями относительно мер по предотвращению пандемии COVID-19.
- Обсудили перспективы и конкретные проекты в сфере военно-технического сотрудничества.
- Украинский лидер отметил потенциал сотрудничества в космической отрасли.
- Президенты проанализировали возможность создания новых форматов сотрудничества на высшем уровне.
- Зеленский рассказал коллеге о результатах учредительного саммита Крымской платформы.
- Президент Украины пригласил главу Египта посетить нашу страну.