Зеленский обсудил с президентом ЮАР угрозу глобального продовольственного кризиса

Владимир Зеленский пообщался с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой. Главной темой являлась угроза глобального продовольственного кризиса, который создает агрессия России.

Также лидеры государств обсудили несколько других вещей. Об этом президент Украины сообщил вечером 20 апреля.

Недавно Зеленский провел переговоры с президентом Сенегала и Африканского союза

Рассказал и о нашей борьбе

Прежде всего Владимир Зеленский рассказал иностранному коллеге о нашем сопротивлении российской агрессии. После этого уже перешли к следующим темам.

Обсудили угрозу глобального продовольственного кризиса, углубление отношений с ЮАР и взаимодействие в рамках международных организаций,

– рассказал президент Украины.

Тема возникновения продовольственного кризиса возникает в мире довольно часто. Ведь после вторжения России в Украину заблокированы морские порты.

То есть нарушены цепочки снабжения государства, которое является одним из крупнейших агроэкспортеров планеты. В ООН уже предупредили, что миру грозит голод и массовая миграция.

От украинского зерна и других продуктов экспорта зависят около 400 миллионов человек на планете. Страны Африки – один из самых больших рынков наших импортеров.

Заметьте – в прошлом году у Украины был самый большой экспорт за 30 лет: смотрите видео