Зеленский обсудил с Дудой бои на Востоке и оборонное сотрудничество между странами

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает общаться с мировыми лидерами. Он в очередной раз побеседовал с польским лидером Анджеем Дудой.

Об этом в своем твиттере написал сам Зеленский. Подтвердили информацию и в канцелярии президента Польши .

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О чем говорили мировые лидеры

Как сообщил глава Украины, говорили прежде всего о сотрудничестве двух государств по обороне .

Поговорил по телефону с Анджеем Дудой об оборонном сотрудничестве Украины и Польши,

– сообщил Зеленский.

Поблагодарил он своего польского коллегу и за поддержку в евроатлантических устремлениях нашего государства.

"Благодарен за его усилия по консолидации международной поддержки по получению Украиной статуса кандидата", - подчеркнул Зеленский.

Обсуждали ситуацию на Востоке

Польский президент активно поддерживает членство Украины в Европейском Союзе, прежде всего, получение статуса кандидатки. Он отмечал, что не успокоится , пока наше государство не станет членом организации.

В польской канцелярии президента также отметили, что говорили о ситуации на Востоке, а также о поддержке Украины .

"Разговор касался нынешней ситуации на Востоке Украины, дальнейших действий обоих государств и нашей поддержки Украины", – говорится в сообщении.

Дуда посетил Украину: главное

Президент Польши посетил наше государство в конце мая. В последний раз он приезжал в Украину за день до полномасштабного российского вторжения.

Дуда встретился с Зеленским лицом к лицу. После этого состоялись переговоры двух делегаций, где обсудили укрепление украинской армии.

Во время этого визита польский лидер выступил в Верховной Раде , где его встретили громкими аплодисментами.

Последние телефонные разговоры Зеленского

Зеленский 6 июня пообщался с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном по поводу войны в Украине. Речь шла о новом пакете оборонной поддержки и гарантиях безопасности.

Глава нашего государства 21 мая поговорил по телефону с премьером Италии Марио Драги , с которым обсуждали санкции.

Французскому президенту Эммануэлю Макрону Зеленский рассказал об эвакуации и ходе боевых действий.

Говорил президент Украины и с немецким канцлером Олафом Шольцем – о перспективах мира и продолжении усиления давления на Россию.

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