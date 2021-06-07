Президент Владимир Зеленский 7 июня провел встречу с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который находится в Украине с рабочим визитом.

Глава государства отметил высокий уровень сотрудничества с Европейской комиссией за демократию через право и консультативную помощь, которую она оказывает нашей стране во внедрении ключевых реформ.

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Благодарю Вас и Венецианскую комиссию за постоянную поддержку Украины в развитии антикоррупционной системы и реформировании судебной ветви власти,

– сказал президент.

Зеленский рассказал о реформах

Владимир Зеленский сообщил Джанни Букиккио о последних законодательных шагах, которые направлены на обеспечение верховенства права в Украине. Включая:

реформированием органов судебной власти;

реформированием конституционного судопроизводства;

преодолением коррупции.

Глава государства оценил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг КСУ и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в Конституционном Суде и в органах судейского управления – с привлечением международных экспертов.

Убежден, что благодаря совместным усилиям мы сможем достичь главной цели – возвращения Конституционному Суду Украины роли независимого и беспристрастного арбитра в правовом государстве Украина, где конституционные органы принимают решения исключительно в пределах своих законных полномочий и ответственности,

– заметил он.

Президент также отметил важность инициативы "Крымская платформа" и консолидации усилий международного сообщества для полной деоккупации Крыма.

Со своей стороны Джанни Букиккио признал видение Владимира Зеленского относительно европейского будущего Украины, и его стремление построить еще более демократическое и прозрачное государство.



Зеленский обсудил украинские реформы с председателем Венецианской комиссии / Фото пресс-службы Офиса Президента