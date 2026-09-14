Зеленский хочет обсудить с Трампом энергетическое и морское перемирие с Россией: когда состоится встреча

Украина ищет новые дипломатические пути для защиты критически важной инфраструктуры и обеспечения безопасности гражданского судоходства. Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить эти вопросы с главой США Дональдом Трампом.

Об этом глава государства сообщил в ходе телеэфира.

Приоритеты переговоров и частичные договоренности

Встреча в Нью-Йорке может состояться 21 – 23 сентября, если графики обоих лидеров совпадут. По словам Зеленского, если Россия не согласится на полное прекращение огня, Украина готова вести переговоры о частичном.

Главная цель предстоящего диалога заключается в снижении рисков для гражданской инфраструктуры и обеспечении безопасности морских путей.

Тем более что такое количество стран поддерживает соответствующий подход,

– заявил Зеленский.

Украинская сторона выражает готовность искать компромиссные решения для локального снижения напряженности, если агрессор окажется не готовым к полному прекращению боевых действий.

Как мы ранее писали, Украина уже заявляла о готовности прекратить ответные удары, если российские войска воздержатся от атак на энергосистему. Также напомним, что на сентябрьскую встречу планировалось вынести и вопрос о поставках средств для противодействия баллистическим угрозам.

Удастся ли достичь перемирия к зиме?

Кирилл Буданов высказывался, что верит в возможность отыскать решение, которое дозволит завершить войну. В то же время, конкретных сроков он не назвал: "Когда это произойдет? Все увидят".

Также руководитель ОП прокомментировал предположение, что американские переговорщики могли приехать в Украину не только для обсуждения войны, но и для укрепления позиций республиканцев в преддверии выборов в Конгресс. Он отметил, что у каждой стороны есть собственные интересы, и если США во время переговоров одновременно пытаются решить свои вопросы, то в этом нет ничего проблемного.