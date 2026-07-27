"Это не дело одного человека": Зеленский высказался об атаках на Россию

С начала 2026 года Украина добилась успехов на поле боя, а также в ударах по России. Владимир Зеленский ответил, связан ли прогресс с тем, что в этот период министром обороны был Михаил Федоров.

В интервью Sky News Владимир Зеленский прокомментировал роль экс-главы Минобороны в военных успехах Украины.

Сыграл ли Федоров ключевую роль в успехах Украины?

Президент заявил, что уважает экс-министра обороны Федорова и бывшего главкома Сырского. В то же время, по его мнению, они оба согласятся с тезисом о том, что удары вглубь территории России – это не "дело одного человек".

По словам политика, это совместная работа, в которой принимают участие Служба безопасности, разведка и военные на передовой.

Зеленский подчеркнул, что главную роль в войне играет прежде всего солдат.

Если у вас нет солдата на фронте, если он отступает или вы думаете, что можно воевать только дронами и солдаты больше не нужны, то вы терпите поражение,

– подчеркнул глава государства.

Он объяснил, что враг не стоит на месте – он захватывает землю. Если на передовой не будет солдат, Украина потеряет свои территории.

Напомним, что экс-министра обороны Михаила Федорова многие считают одним из тех, кто помог Украине добиться успехов на фронте. Он активно внедрял новые технологии и поддерживал производство дальнобойных и средней дальности дронов, наносящих удары по линиям снабжения и НПЗ в глубине России и оккупированного Крыма.

Тысячи людей, в основном молодежь, вышли на улицы с призывом вернуть Федорова на должность.

Владимир Зеленский не ответил прямо на вопрос о возможности обновления Федорова в должности министра обороны. В то же время он дал понять, что он не может допустить того, чтобы внутренние конфликты влияли на ведение войны.