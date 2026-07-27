В інтерв'ю для Sky News Володимир Зеленський прокоментував роль ексочільника Міноборони у військових успіхах України.

Чи відіграв Федоров ключову роль в успіхах України?

Президент заявив, що поважає ексміністра оборони Федорова та колишнього головкома Сирського. Водночас, на його думку, вони обидва погодяться з тезою про те, що удари вглиб території Росії – це "не про одну людину".

За словами політика, це спільна робота, у якій беруть участь Служба безпеки, розвідка та військові на передовій.

Зеленський підкреслив, що головну роль у війні відіграє насамперед солдат.

Якщо у вас немає солдата на фронті, якщо він відступає або ви думаєте, що можна воювати лише дронами й солдати більше не потрібні, то ви зазнаєте поразки,

– наголосив глава держави.

Він пояснив, що ворог не стоїть на місці – він захоплює землі. Якщо на передовій не буде солдатів, то Україна втратить свої території.

Нагадаємо, що ексміністра оборони Михайла Федорова багато хто вважає одним із тих, хто допоміг Україні досягти успіхів на фронті. Він активно впроваджував нові технології та підтримував виробництво далекобійних і середньої дальності дронів, які завдають ударів по лініях постачання та НПЗ у глибині Росії й окупованого Криму.

Тисячі людей, переважно молодь, вийшли на вулиці із закликом повернути Федорова на посаду.

Володимир Зеленський не відповів прямо на питання про можливість поновлення Федорова на посаді міністра оборони. Водночас він дав зрозуміти, що не має ані часу, ані можливості дозволити, щоб внутрішні конфлікти впливали на ведення війни.