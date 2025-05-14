Зеленский официально назначил бывшего пленника Кремля Наримана Джеляла послом в Турции

Президент Зеленский назначил Наримана Джеляла Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике. Соответствующий документ появился на сайте президента Украины 14 мая.

"Назначить Джелялова Наримана Энверовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турецкой Республике", - говорится в сообщении. Нариман Джелял - первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа и бывший политзаключенный