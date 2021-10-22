Зеленский определился с кандидатом на пост министра обороны

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатом на пост министра обороны. Однако имя преемника Андрея Тарана пока держат в тайне.

По словам Арахамии, вопрос отставки Андрея Тарана рассмотрят уже в течение 2 – 3 следующих недель. Однако это точно не произойдет на следующей пленарной неделе.

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Кто заменит Тарана

Давид Арахамия отказался называть имя нового главы Министерства обороны. Также глава фракции "слуг" не уточнил, кем является избранный президентом кандидат – мужчиной или женщиной.

Это человек. Мы за равенство всех граждан,

– заявил Арахамия

Также нардеп отметил, что решение президента является окончательным.

Отставка Тарана: главное