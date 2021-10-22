Зеленский определился с кандидатом на пост министра обороны
Источник:"Цензор.нет"
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что президент Владимир Зеленский уже определился с кандидатом на пост министра обороны. Однако имя преемника Андрея Тарана пока держат в тайне.
По словам Арахамии, вопрос отставки Андрея Тарана рассмотрят уже в течение 2 – 3 следующих недель. Однако это точно не произойдет на следующей пленарной неделе.
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Кто заменит Тарана
Давид Арахамия отказался называть имя нового главы Министерства обороны. Также глава фракции "слуг" не уточнил, кем является избранный президентом кандидат – мужчиной или женщиной.
Это человек. Мы за равенство всех граждан,
– заявил Арахамия
Также нардеп отметил, что решение президента является окончательным.
Отставка Тарана: главное
- В сентябре 2021 года в СМИ появилась информация о том, что министра обороны Андрея Тарана могут отправить в отставку.
- Нардеп от "Слуги народа" Марина Бардина выразила надежду, что отставка Тарана состоится уже этой осенью.
- Ее коллега по партии Ирина Верещук заявила о своих амбициях возглавить Министерство обороны Украины.