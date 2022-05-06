Зеленский основал новое отличие – "За мужество и отвагу"

С начала войны России против Украины более 11 тысяч украинских военных получили государственные награды. Наши защитники и защитницы демонстрируют высочайшую отвагу и мастерство.

Как сообщил Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам, 11,5 тысячи украинских военных получили награды за свои доблесть, мужество и героизм. Указ о награде еще 286 воинов был подписан 5 мая.

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Новое отличие

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об учреждении почетного знака отличия "За мужество и отвагу". Его будут получать воины, отличившиеся особым героизмом при защите Украины, ведении боевых действий или выполнении специальных задач.

Почетное отличие «За мужество и отвагу» присваивает Президент Украины по представлению соответственно Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины,

– говорится в указе.

Если воинское отличие получит воинская часть, то отличие будет изображено на его флаге. Также воины из этой части могут носить специальные знаки на груди, которые будут указывать на их принадлежность к получившей отличие части.

Указ вступил в силу со дня публикации, то есть с 5 мая 2022 года.

Подвиги ВСУ и других героев: последние новости с фронта

Наши силы противовоздушной обороны не дают врагу возможности получить преимущество в небе. В течение суток они нанесли врагу новые потери, сообщается о поражении 15 воздушных целей врага.

Как сообщает Пентагон, россияне, несмотря на скопление своих сил на нескольких направлениях, не могут достичь тех результатов, на которые надеялись при планировании перегруппировки своих сил. Да, враг смог немного продвинуться на севере Донбасса, но это совсем не тот результат, на который надеялись российские кафиры.

Россияне пытаются во что бы то ни стало скрыть реальные показатели своих потерь. У врага возникли проблемы с набором новых сил для войны против Украины, поэтому дополнительно демотивировать тех, кого удалось мобилизовать, россияне не собираются. Награды мертвым оккупантам Путин раздает тайно, в результате чего количество тайных указов диктатора является рекордным за последние 20 лет его правления.

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