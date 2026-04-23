Зеленский откровенно ответил, что думает о легализации оружия в Украине
- Владимир Зеленский считает, что вопрос легализации оружия в Украине нужно решить на законодательном уровне.
- Президент ожидает от чиновников и комитетов работы над концепцией легализации оружия и готов присоединиться к процессу.
Владимир Зеленский считает, что в вопросе легализации оружия в Украине нужно поставить точку. В то же время подчеркнул, что соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне.
Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Более миллиона единиц: в полиции рассказали, как изменился оборот оружия в Украине во время войны
Что сказал Зеленский об оружии?
Владимир Зеленский ответил, что вопрос легализации оружия в Украине чувствительный и подходов к нему было много.
Президент соглашается с обществом и экспертами, что проблему нужно урегулировать.
Хотя это и не просто, потому что это большая ответственность. Но изменения соответствующие нужны делать исключительно на законодательном уровне,
– подчеркнул президент.
От чиновников, прежде всего от министра внутренних дел Игоря Клименко, депутатов и соответствующих комитетов Зеленский ожидает результатов совместной работы над концепцией. Лидер Украины добавил, что также готов присоединиться.
Что еще думают о легализации оружия в Украине?
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что выступает против массовой легализации оружия. По его словам, это никогда не работало. Ведь первая сторона легализации – мнимая защита, а другая – угроза гораздо больших проблем и опасных случаев.
Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано более одного миллиона единиц огнестрельного оружия. Им владеют 812 тысяч человек.
Психолог Елена Шершнева рассказала 24 Каналу, что во время войны инициатива по легализации оружия чрезвычайно опасна.