24 Канал Новости Украины Зеленский откровенно ответил, что думает о легализации оружия в Украине
23 апреля, 14:55
Обновлено - 15:27, 23 апреля

Дария Черныш
Основные тезисы
  • Владимир Зеленский считает, что вопрос легализации оружия в Украине нужно решить на законодательном уровне.
  • Президент ожидает от чиновников и комитетов работы над концепцией легализации оружия и готов присоединиться к процессу.

Владимир Зеленский считает, что в вопросе легализации оружия в Украине нужно поставить точку. В то же время подчеркнул, что соответствующие изменения нужно делать исключительно на законодательном уровне.

Об этом президент Украины сообщил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский об оружии?

Владимир Зеленский ответил, что вопрос легализации оружия в Украине чувствительный и подходов к нему было много.

Президент соглашается с обществом и экспертами, что проблему нужно урегулировать.

Хотя это и не просто, потому что это большая ответственность. Но изменения соответствующие нужны делать исключительно на законодательном уровне,
– подчеркнул президент.

От чиновников, прежде всего от министра внутренних дел Игоря Клименко, депутатов и соответствующих комитетов Зеленский ожидает результатов совместной работы над концепцией. Лидер Украины добавил, что также готов присоединиться.

Что еще думают о легализации оружия в Украине?

  • Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что выступает против массовой легализации оружия. По его словам, это никогда не работало. Ведь первая сторона легализации – мнимая защита, а другая – угроза гораздо больших проблем и опасных случаев.

  • Глава Нацполиции Иван Выговский сообщил, что по состоянию на 1 апреля 2026 года в Украине зарегистрировано более одного миллиона единиц огнестрельного оружия. Им владеют 812 тысяч человек.

  • Психолог Елена Шершнева рассказала 24 Каналу, что во время войны инициатива по легализации оружия чрезвычайно опасна.

