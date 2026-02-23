Зеленский откровенно ответил, готов ли он провести выборы в Украине
- Владимир Зеленский назвал условие, при котором возможно проведение голосования.
- Он также высказался о вероятности своего участия в выборах.
На фоне мирных переговоров США откровенно призывают к проведению выборов в Украине. Впрочем, из-за военного положения организовать голосование будет крайне сложно.
Однако, если таким будет условие для прекращения боевых действий, Владимир Зеленский поддержит эту идею. Соответствующее мнение президент Украины высказал в интервью для BBC.
Готов ли Зеленский к выборам?
Он подчеркнул, что такой шаг вполне возможен, однако ключевым остается обеспечение честности и прозрачности голосования.
По его словам, он неоднократно обращал внимание партнеров на то, что вопрос выборов постоянно поднимается. Глава государства отметил, что призвал союзников определиться: идет ли речь о желании сменить его на посту, или о необходимости проведения выборов как таковых.
Если вы хотите провести выборы (даже если вы не готовы сказать мне честно даже сейчас), то проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы их признал прежде всего украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы,
– подчеркнул президент.
В то же время он добавил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах после их официального назначения, отметив, что может как выдвинуть свою кандидатуру, так и отказаться от этого.
Не сыграет ли проведение выборов в Украине на руку Кремлю?
По информации ISW, Кремль активно навязывает тезис о якобы "нелегитимности" действующей украинской власти, стремясь таким образом усилить свое влияние на внутриполитические процессы в Украине. Москва рассматривает возможные выборы как инструмент для ослабления позиций Киева и попытку повлиять на результаты, в частности через голоса украинцев, находящихся на территории России.
Зеленский ранее отмечал, что для организации и проведения голосований необходимо как минимум двухмесячное прекращение огня. В то же время, по его словам, Россия пытается добиться его устранения и продвигает идею организовать голосование в сжатые сроки.
Дополнительные трудности связаны с неопределенным количеством избирателей, ведь часть граждан находится за рубежом или на временно оккупированных территориях. Также сложно организовать голосование для военных и украинцев за пределами страны, а действующее законодательство не предусматривает проведение выборов через приложение "Дія".