Зеленский откровенно ответил, готов ли он провести выборы в Украине

На фоне мирных переговоров США откровенно призывают к проведению выборов в Украине. Впрочем, из-за военного положения организовать голосование будет крайне сложно.

Однако, если таким будет условие для прекращения боевых действий, Владимир Зеленский поддержит эту идею. Соответствующее мнение президент Украины высказал в интервью для BBC.

Готов ли Зеленский к выборам?

Он подчеркнул, что такой шаг вполне возможен, однако ключевым остается обеспечение честности и прозрачности голосования.

По его словам, он неоднократно обращал внимание партнеров на то, что вопрос выборов постоянно поднимается. Глава государства отметил, что призвал союзников определиться: идет ли речь о желании сменить его на посту, или о необходимости проведения выборов как таковых.

Если вы хотите провести выборы (даже если вы не готовы сказать мне честно даже сейчас), то проведите эти выборы честно. Проведите их так, чтобы их признал прежде всего украинский народ. И вы сами должны признать, что это легитимные выборы,

– подчеркнул президент.

В то же время он добавил, что пока не принял решение об участии в следующих президентских выборах после их официального назначения, отметив, что может как выдвинуть свою кандидатуру, так и отказаться от этого.

