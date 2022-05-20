Зеленский отметил госнаградами еще 210 военных, капитана Сергея Пархоменко – посмертно

Героизмом украинских военных восхищается весь мир, но больше всего им благодарны украинцы. Почти каждый день Президент Украины Владимир Зеленских награждает воинов, защищающих нашу страну от российского нашествия.

Президент отметил еще 210 военных

О новом присвоении наград президент рассказал в вечернем видеообращении к украинцам по итогам 84 дня полномасштабной войны с Россией, передает 24 канал.

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Подписал сегодня указы о награждении наших героев. 210 военнослужащих Вооруженных Сил Украины отмечены государственными наградами, из них 48 посмертно,

– заявил Зеленский.

Также звание Героя Украины присвоили капитану Сергею Пархоменко, командиру авиационного звена 299 бригады тактической авиации посмертно.

Что известно о Сергее Пархоменко

Родился в Харькове в семье военных авиаторов.

Окончил Киевский военный лицей имени Ивана Богуна.

Погиб в возрасте 25 лет 14 мая во время боевого задания в районе Гуляйполя в Запорож.

Сергей Пархоменко летал на Су-25.

Он выполнил 38 боевых вылетов, уничтожил более 20 российских танков, более 50 боевых бронированных машин, 55 транспортных средств, 20 цистерн с горючим и несколько сот солдат и офицеров рашистской армии.

За проявленное мужество Пархоменко также награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

В марте 2022 года у Сергея Пархоменко родился сын.

Поскольку в Харькове продолжаются боевые действия, в последний путь героя провели 18 мая в Виннице. Над городом пролетели самолеты, таким образом собратья героя отдали честь погибшему.

Самое важное в вечернем обращении Зеленского

Зеленский поручил министру образования подготовить изменения, позволяющие абитуриентам со всех временно оккупированных территорий поступать в украинские вузы в упрощенном порядке.

Президент убежден, что все причастные к военным преступлениям в Украине россияне будут наказаны , первый судебный процесс уже начался. А завершится это полным восстановлением справедливости в рамках международного трибунала.

Зеленский делает все, чтобы привлечь к спасению военных из "Азовстали" самые влиятельные международные силы.

Также украинский лидер рассказал о новых зверствах российских оккупантов на Востоке Украины.

Смотрите вечернее видеообращение Зеленского за 19 мая: