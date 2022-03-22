Зеленский отметил государственными наградами еще более сотни украинских героев
22 марта 2022 , 10:52Читати новину українською
Источник:Офис Президента
Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 105 защитников и защитниц Украины. К сожалению, 7 из них получили награды посмертно.
Соответствующий указ №157/2022 опубликован на сайте главы Украины.
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Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за верность военной присяге.
Владимир Зеленский отметил военнослужащих:
- орденом Богдана Хмельницкого;
- "За мужество";
- орденом Даниила Галицкого;
- "За военную службу Украины";
- "Защитнику Отчизны".
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