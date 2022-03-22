Зеленский отметил государственными наградами еще более сотни украинских героев

22 марта 2022 , 10:52
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Источник:

Офис Президента

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 105 защитников и защитниц Украины. К сожалению, 7 из них получили награды посмертно.

Соответствующий указ №157/2022 опубликован на сайте главы Украины.

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Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за верность военной присяге.

Владимир Зеленский отметил военнослужащих:

  • орденом Богдана Хмельницкого;
  • "За мужество";
  • орденом Даниила Галицкого;
  • "За военную службу Украины";
  • "Защитнику Отчизны".

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Автор: Марта Пономаренко