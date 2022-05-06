Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 7 воинских частей

6 мая 2022 , 21:10
Читати новину українською

Источник:

Офис Президента

Владимир Зеленский 6 мая отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 7 воинских частей. Среди них – 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса Президента 6 мая. В этот день в Украине отмечают День пехоты.

Заметьте Украина может полностью прекратить переговоры с Россией: Зеленский назвал условия

Зеленский отметил следующие воинские части:

  • 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
  • 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
  • 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
  • 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
  • 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
  • 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
  • 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.

Залужный стал кавалером "Креста боевых заслуг"

Владимир Зеленский отметил "Крестом боевых заслуг" Валерия Залужного – главнокомандующего ВСУ – и еще 4 военных.

  • Владислав Калиевский – капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
  • Дарья Мазуренко – сержант, боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
  • Евгений Мойсюк – генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВСУ.
  • Александр Охрименко – полковник, командир 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.

День пехоты в Украине

День пехоты в Украине с 2019 года чествуют 6 мая. Президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с профессиональным праздником.

Наши парни и девушки героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никакого шанса. Гордимся и благодарим вас. С профессиональным праздником,
– заявил украинский лидер.

Зеленский основал новое отличие

Украинский лидер основал новое почетное отличие – "За мужество и отвагу". Им будут отмечать воинов, отличившихся героизмом во время защиты Украины, ведения боевых действий, а также выполнения специальных задач.

Соответствующий указ президента вступил в силу 5 мая 2022 года.

Всего с начала полномасштабной войны России с Украиной Зеленский отметил государственными наградами более 11 тысяч украинских защитников и защитниц. Информацию о награждении украинских защитников и защитниц украинский лидер, как правило, озвучивает во время традиционных вечерних обращений.

Важно – Байден 9 мая подпишет ленд-лиз для Украины: смотрите видео

 

Автор: Мар'яна Бекало