Зеленский отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 7 воинских частей
Источник:Офис Президента
Владимир Зеленский 6 мая отметил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" 7 воинских частей. Среди них – 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.
Соответствующий указ был обнародован на сайте Офиса Президента 6 мая. В этот день в Украине отмечают День пехоты.
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Зеленский отметил следующие воинские части:
- 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила;
- 28 отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода;
- 30 отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского;
- 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев;
- 92 отдельная механизированная бригада имени кошевого атамана Ивана Сирко;
- 93 отдельная механизированная бригада "Холодный Яр";
- 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада.
Залужный стал кавалером "Креста боевых заслуг"
Владимир Зеленский отметил "Крестом боевых заслуг" Валерия Залужного – главнокомандующего ВСУ – и еще 4 военных.
- Владислав Калиевский – капитан, заместитель командира механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
- Дарья Мазуренко – сержант, боевой медик механизированной роты механизированного батальона 72 отдельной механизированной бригады оперативного командования "Север" Сухопутных войск ВСУ.
- Евгений Мойсюк – генерал-лейтенант, заместитель главнокомандующего ВСУ.
- Александр Охрименко – полковник, командир 14-й отдельной механизированной бригады оперативного командования "Запад" Сухопутных войск ВСУ.
День пехоты в Украине
День пехоты в Украине с 2019 года чествуют 6 мая. Президент Владимир Зеленский поздравил защитников и защитниц с профессиональным праздником.
Наши парни и девушки героически выполняют сложные задания на поле боя и не оставляют врагу никакого шанса. Гордимся и благодарим вас. С профессиональным праздником,
– заявил украинский лидер.
Зеленский основал новое отличие
Украинский лидер основал новое почетное отличие – "За мужество и отвагу". Им будут отмечать воинов, отличившихся героизмом во время защиты Украины, ведения боевых действий, а также выполнения специальных задач.
Соответствующий указ президента вступил в силу 5 мая 2022 года.
Всего с начала полномасштабной войны России с Украиной Зеленский отметил государственными наградами более 11 тысяч украинских защитников и защитниц. Информацию о награждении украинских защитников и защитниц украинский лидер, как правило, озвучивает во время традиционных вечерних обращений.
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