Он подчеркнул, что таким образом хочет помочь им легче пережить все последствия войны. Зеленский подчеркнул, что не может жить без юмора.
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Как Зеленский сейчас общается с семьей
Владимир Зеленский подчеркнул, что в самые черные дни войны он использовал свое остроумие, чтобы убедить своих двоих детей, жену и его родителей в том, что сейчас "все хорошо".
Глава государства сказал, что когда он видит своих детей, иногда хочется их обнять и как-то поддержать. По его словам, бывало время, когда дети во время встречи и плакали.
"Когда они плачут, ты не можешь плакать. Ты должен быть сильным и научить их быть сильными", – рассказал президент.
Он также отметил, что когда он лично хотел поддержать своих детей, жену или родителей, то пытался находить во время встреч какие-то шутки.
Шутки помогают,
– добавил Зеленский.
В то же время, президент признался, что война осложнила семейную жизнь. Ведь многие его встречи с женой Еленой перешли в онлайн-формат.
Напоследок он отметил, что видится с женой вживую чаще, чем это было в самом начале войны. Однако он подчеркнул, что некоторые вопросы безопасности влияют на супружескую жизнь.
Что сказал президент в интервью журналистам
- Владимир Зеленский предостерег, что война России против Украины может перерасти в Третью мировую. Он также подчеркнул, что в настоящее время Россию могут вместе остановить Соединенные Штаты и Китай.
- Президент также отметил, что когда военные приходят в политику, то они перестают думать о войне. Он также считает, что политическое командование рискует столкнуться с неповиновением своих подчиненных.
- Зеленский также подчеркнул, что если в Украине 7-8 крупных городов и регионов будут иметь полную и комплексную ПВО, мы вернем большинство наших людей из разных стран. Он также призвал мировое сообщество помочь нашему государству в этом отношении.