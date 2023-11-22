Він наголосив, що таким чином, хоче допомогти їм легше пережити всі наслідки війни. Зеленський наголосив, що не може жити без гумору.
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Як Зеленський зараз спілкується з родиною
Володимир Зеленський підкреслив, що у найчорніші дні війни він використовував свою дотепність, щоб переконати своїх двох дітей, дружину, і його батьків у тому, що наразі "все гаразд".
Глава держави сказав, що коли він бачить своїх дітей, іноді хочеться їх обійняти та якось підтримати. За його словами, бувало часом, що діти під час зустрічі й плакали.
"Коли вони плачуть, ти не можеш плакати. Ти повинен бути сильним і навчити їх бути сильними", – розповів президент.
Він також зауважив, що коли він особисто хотів підтримати своїх дітей, дружину чи батьків, то намагався знаходити під час зустрічей якісь жарти.
Жарти допомагають,
– додав Зеленський.
Водночас президент зізнався, що війна ускладнила сімейне життя. Адже багато його зустрічей із дружиною Оленою перейшли в онлайн-формат.
Наостанок він зазначив, що бачиться з дружиною наживо частіше, ніж це було на самому початку війни. Однак він підкреслив, що деякі питання безпеки впливають на подружнє життя.
Що сказав президент в інтерв'ю журналістам
- Володимир Зеленський застеріг, що війна Росії проти України може перерости у Третю світову. Він також наголосив, що наразі Росію можуть разом зупинити Сполучені Штати й Китай.
- Президент також зазначив, що коли військові приходять у політику, то вони перестають думати про війну. Він також вважає, що командування, яке стає політичним, ризикує зіткнутися з непокорою своїх підлеглих.
- Зеленський також наголосив, що якщо в Україні 7 – 8 великих міст і регіонів матимуть повну та комплексну ППО, ми повернемо більшість наших людей з різних країн. Він також закликав світову спільноту допомогти нашій державі у цьому плані.