Він наголосив, що таким чином, хоче допомогти їм легше пережити всі наслідки війни. Зеленський наголосив, що не може жити без гумору.

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Як Зеленський зараз спілкується з родиною

Володимир Зеленський підкреслив, що у найчорніші дні війни він використовував свою дотепність, щоб переконати своїх двох дітей, дружину, і його батьків у тому, що наразі "все гаразд".

Глава держави сказав, що коли він бачить своїх дітей, іноді хочеться їх обійняти та якось підтримати. За його словами, бувало часом, що діти під час зустрічі й плакали.

"Коли вони плачуть, ти не можеш плакати. Ти повинен бути сильним і навчити їх бути сильними", – розповів президент.

Він також зауважив, що коли він особисто хотів підтримати своїх дітей, дружину чи батьків, то намагався знаходити під час зустрічей якісь жарти.

Жарти допомагають,

– додав Зеленський.

Водночас президент зізнався, що війна ускладнила сімейне життя. Адже багато його зустрічей із дружиною Оленою перейшли в онлайн-формат.

Наостанок він зазначив, що бачиться з дружиною наживо частіше, ніж це було на самому початку війни. Однак він підкреслив, що деякі питання безпеки впливають на подружнє життя.

Що сказав президент в інтерв'ю журналістам