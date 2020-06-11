Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о собственном отношении к своему предшественнику Петру Порошенко. По его словам, пятый президент до сих пор считает себя единственным "настоящим" главой государства.

О собственном отношении к Петру Порошенко, встрече с ним и недоверии к его персоне Владимир Зеленский рассказал в интервью "Украинской правде".

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Действующий президент Украины рассказал, что после избрания его предшественник много раз просил о встрече. Впрочем Зеленский уверяет, что не видит в этом никакого смысла.

Я не вижу в этом смысла, поскольку считаю все то, что он говорил, неправдой. Я действительно считаю, что Порошенко опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю,

– заявил Владимир Зеленский.

Глава государства признался, что до сих пор держит обиду на так называемые "ботофермы Порошенко". Отдельно Зеленский вспомнил историю о "его наркомании".

Зеленский также рассказал, что Петр Порошенко настолько часто предлагал ему встречу, что однажды когда он пришел, то президент уже согласился.

"О многом говорили. Он сказал: "Я хочу действительно помогать, помогать стране, готов делать то, то и то", – отметил Зеленский.

На вопрос, не предлагал ли пятый президент своему преемнику политический союз, Зеленский отметил, что этого не может быть, поскольку они разные люди. Поэтому Порошенко лишь предложил забыть старые обиды и вместе делать что-то для страны. Впрочем Зеленский ему не поверил.

Порошенко ездил за границу и рассказывал про меня байки

По словам Владимира Зеленского, Петр Порошенко с самого начала рассказывал партнерам Украины разные байки про него.

Каждый раз, когда я встречался с лидерами из-за рубежа, они меня воспринимали сначала как врага Украины,

– заявил президент.

По его словам, такой "укрепленный психологический портрет" сделал либо сам Петр Порошенко, либо люди, которые с ним работают.

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Порошенко до сих пор считает себя президентом

Владимир Зеленский убежден, что у Петра Порошенко до сих пор есть один главный недостаток – он до сих пор считает себя президентом Украины.

"До сих пор. И дальше так будет считать. Даже пройдет 10 лет, он будет считать, что он единственный, который что-то там сделал для Украины, а все остальные – никто", – заявил действующий президент.

Зеленский голосовал за Порошенко

Во время президентских дебатов на НСК "Олиймпийськом" в 2019 году Владимир Зеленский заявлял, что голосовал за Петра Порошенко в 2014 году. Это заявление он подтверждает и сейчас.

Тогда это было откровенно – я за него голосовал, это правда. Но он такой, какой он есть, поэтому я не хотел с ним встречаться,

– заявил глава государства.

Он подчеркнул, что "прошел долгий путь этой лжи", и теперь делает выводы о работе Порошенко. Сейчас он может заявить, что пятый президент Украины – "не его президент".